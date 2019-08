Brucia uno stop provoca un incidente e fugge, ma perde la targa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non si è fermato allo stop provocando un incidente ma ha lasciato in terra una firma inconfutabile: la targa. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì in zona mare all’incrocio tra i viali della Vittoria e Gorizia.Una Clio non si è fermata allo stop scontrandosi con un “maggiolone” con a bordo un gruppo di ragazzi che hanno riportato solo lievi ferite. Il conducente della Clio però ha tirato dritto senza verificare se i coinvolti avessero bisogno di assistenza e soccorso. Ha lasciato però sull’asfalto la targa, persa nell’urto e raccolta dalla Polstrada.