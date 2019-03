Smascherati dopo il furto di attrezzi edili, due topi d'auto incastrati dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Topi d’auto in azione a Porto Potenza Picena, spariscono attrezzi da lavoro per oltre tremila euro da due furgoni di professionisti che erano parcheggiati in strada. Ma i due ladri, entrambi del napoletano, già noti alle forze dell’ordine, sono stati incastrati dalle telecamere e, al termine delle indagini, denunciati a piede libero dai carabinieri. Ora dovranno rispondere di furto aggravato continuato. Gli episodi, due, risalgano alla notte del 28 febbraio quando i due uomini, un trentaquattrenne di Casalnuovo di Napoli e un quarantacinquenne di Pomigliano D’Arco, entrambi pregiudicati, si sono messi in azione.Hanno raggiunto due veicoli, un Berlingo della Citroen e un Kangoo della Renault, che si trovavano parcheggiati lungo una via a Porto Potenza Picena. Li hanno entrambi forzati, convinti di non essere visti da nessuno, e dal primo hanno portato via attrezzatura edile del valore di mille euro mentre dall’altro hanno rubato attrezzi da lavoro che valgono circa due mila euro.