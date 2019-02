I ladri incappucciati fanno il pieno di attrezzi: caccia all'Audi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Furto nella notte ai danni dell’Emporio Verde Sollini, lungo la Valdete di Fermo, con un consistente bottino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15mila euro. La stima definitiva deve comunque essere completata. Un’azienda spesso nel mirino dei ladri. I banditi sono entrati in azione l’altra sera, intorno alle 22.45: dopo aver forzato la porta esterna dell’azienda, si sono intrufolati nel piazzale al suo interno e, nel giro di 4-5 minuti, hanno trafugato arnesi e utensili per il bricolage e per il giardinaggio.Sono stati trafugati anche avvitatori, motoseghe e saldatrici. Tutti arnesi di piccole e medie dimensioni caricati in un’Audi station wagon usata dai malviventi per il colpo e per la successiva fuga. Sul posto, allertati dai titolari, sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fermo che hanno avviato le ricerche della banda. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le immagini della videosorveglianza dell’azienda. La manovre dei ladri sono state immortalate dalle telecamere, ma i banditi hanno agito con il volto coperto e quindi appare difficile risalire alla loro identità attraverso le immagini.