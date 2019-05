Preso il ladro seriale dei cantieri: â€‹in casa aveva 15mila euro di attrezzi

di Pierpaolo Pierleoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Furti e droga sempre al centro dell’azione messa in capo dai carabinieri del comando provinciale di Fermo, che hanno messo a segno in questo inizio di settimana altri due interventi significativi nella lotta al crimine.I militari sono riusciti ad individuare il ladro seriale dei cantieri edili, recuperando anche una cospicua refurtiva. Il lavoro del Nucleo operativo e radiomobile ha richiesto un’indagine accurata, per risalire al responsabile di due furti avvenuti questo mese a Grottazzolina, dove sono state trafugate attrezzature per un valore di circa 10.000 euro. Determinanti ai fini dell’attività investigativa i filmati acquisiti, sia della videosorveglianza pubblica che privata. Una volta individuato l’autore delle due azioni criminose, gli uomini dell’Arma hanno effettuato una perquisizione a casa di un 44enne, T.C. le sue iniziali, italiano, residente in Lombardia, ma domiciliato a Fermo. Nell’abitazione è stata recuperata l’intera refurtiva trafugata alle due imprese nelle scorse settimane.