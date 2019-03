Carica in auto la refurtiva ​di quattro colpi: arrestato con gli attrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELIDARDO – Sorpreso mentre carica nell’auto gli attrezzi rubati: arrestato dai carabinieri un pregiudicato.Durante l’alba di ieri, sulla Statale 16 all’altezza del Comune di Castelfidardo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Osimo, unitamente a quelli della Stazione di Osimo e di Loreto, hanno arrestato in flagrante un 67enne, originario della provincia di Napoli, con precendenti, resosi responsabile di furto aggravato continuato e ricettazione.I militari, transitando nei pressi di un campo incolto notavano i movimenti sospetti di un uomo intento a caricare su una fiat Stilo attrezzi da lavoro, celati colà sotto dei cespugli. Il soggetto non riusciva a dare spiegazioni sulla merce posseduta, composta da 19 valigette contenenti trapani di diverse marche, avvitatori con percussione, smerigliatrici, martelli perforatori, tassellatori a corrente, serie di cacciaviti, carica-batterie e altri utensili per l’edilizia. Si accertava, che gran parte dell’intera refurtiva era stata oggetto di ben quattro furti consumati durante l’arco della notte, in diverse località di Ancona e Camerano. Nel frattempo sono state individuate quasi tutte le vittime dei furti e l’attrezzatura è stata loro già restituita.