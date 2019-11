Ultraleggero cade in fase di atterraggio: ferite le due persone dell'equipaggio, una è grave

PORTO RECANATI - Dramma sfiorato per l'equipaggio di un ultraleggero che vicino a Squartabue mentre stava atterrando è stato "colpito" da una raffica di vento che ne ha causato la caduta. In gravi condizioni due uomini: uno è stato trasportato com l'eliambulanza all'ospedale di Torrette, l'altro con l'automedica sempre al nosocomio di Ancona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

