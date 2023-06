PORTO RECANATI - Il trionfo delle eccellenze gastronomiche. Un evento che ancora una volta ha conquistato tutti. Nella centralissima piazza Brancondi di Porto Recanati, all’ombra del Castello svevo, ieri è andato in scena il Brodetto Show. L’iniziativa ha chiuso la “Settimana del brodetto” che ha visto protagonisti i ristoranti della città.

Il brodetto è un fiore all’occhiello di Porto Recanati e la ricetta locale è riconosciuta con la De.Co. Si distingue sia per il colore dorato, ottenuto grazie all’aggiunta di zafferanella, sia perché è un piatto che non nasce in ambito popolare come tante altre zuppe di pesce, bensì è frutto della maestria della ristorazione. Ieri è stato ospite il biologo marino Corrado Piccinetti, noto al grande pubblico per le numerose apparizioni nei palinsesti televisivi nazionali e, in particolare, nella trasmissione Linea Blu (ha dialogato con il sindaco Andrea Michelini e Angelo Serri, direttore di Tipicità). Per i presenti che avevano provveduto alla prenotazione gratuita c’è stata anche la possibilità di assaggiare le proposte dei cuochi dell’Accademia del Brodetto alla portorecanatese. Eccellente anche l’abbinamento con i vini del territorio a cura dell’Associazione italiana sommelier Marche. Molto gradita, infine, la colorata sorpresa a cura dell’Infiorata di Castelraimondo. La giunta comunale ha puntato fortemente sull’evento, rinnovando anche la collaborazione con l’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. L’iniziativa fa parte del Grand Tour delle Marche di Tipicità, in sinergia con Anci regionale.