BrodettoFest, missione speciale a Londra

Il BrodettoFest compie 21 anni e diventa super maggiorenne. Il Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce, dedicato al piatto simbolo della tradizione marinara, si svolgerà al Lido di Fano dal 1 (inaugurazione, ore 18, lungomare Simonetti) al 4 giugno. In programma 50 eventi tra cooking show, assaggi e abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche e d’Italia, laboratori per bambini, mostre, presentazioni, talk show, spettacoli, concerti e grandi nomi della cultura italiana. La novità? La Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce: le sfide, il 2 e 3 giugno al Pala Brodetto, vedranno in giuria Paolo Marchi (Identità Golose), Alberto Lupini (direttore Italia a Tavola) e il giornalista Luciano Pignataro.