PORTO RECANATI - A Porto Recanati sbarca Tipicità. Il Comune sarà al solito presente in forze all’evento in programma da oggi a lunedì al polo fieristico di Fermo, una delle principali vetrine nazionali per quanto riguarda la promozione enogastronomica e turistica del territorio. Sarà il brodetto il protagonista assoluto per la delegazione portorecanatese, guidata dall’assessore al turismo Giuseppe Casali, che ha messo a punto due iniziative in collaborazione con l’Accademia del Brodetto per le giornate di sabato (oggi) e domenica.

«Sabato alle 17 faremo una degustazione nel nostro stand – rivela Casali – mentre domenica all’Open space di Tipicità ci sarà una vera e propria presentazione della nostra specialità, con storia, curiosità e preparazione sempre insieme all’Accademia del brodetto. Al nostro fianco ci saranno anche i ragazzi dell’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, che saranno presenti in entrambi i due giorni. Voglio rimarcare questa collaborazione perché ci crediamo molto, è un ponte importante di contatto con il territorio per i ragazzi. Il brodetto è diventato un prodotto Deco, ossia con denominazione comunale di qualità, e il processo che ci ha portato a quel risultato era arrivato grazie a questa sinergia. A Tipicità ci affiancheranno nella preparazione dei piatti: d’altronde molti di loro sono già “ambasciatori” del brodetto, avendo seguito un corso ad hoc che li ha portati a questa carica». Tipicità rappresenta per Porto Recanati un momento strategico importante per la promozione della città a tutto tondo, non solo per il brodetto.



La promozione



«Al nostro stand distribuiremo materiale informativo a 360 gradi. Partecipiamo convintamente da tanti anni a questa kermesse e anche col nostro insediamento abbiamo ribadito la sua centralità: si sposa perfettamente alla nostra idea di promozione, con l’enogastronomia come volano per tutto quello che abbiamo da offrire». Porto Recanati fa parte ormai da tempo del gruppo di enti che collabora attivamente all’organizzazione di Tipicità, unico Comune del Maceratese a farne parte.