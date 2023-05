BrodettoFest al via, tutto quello che c'è da sapere: piatti, ospiti, spettacoli, prezzi e programma. Il tema: salviamo la nostra pesca

FANO - BrodettoFest, la manifestazione ideata da Confesercenti Pesaro e Urbino, inaugura domani, giovedì 1 giugno 2023, alle ore 18.30 nel Palco Centrale del Lido di Fano con autorità, istituzioni e organizzazione. Dopo le due ottime presentazioni internazionali, a Barcellona e Londra, il Brodetto torna a casa. Alle 20 tutti al Palabrodetto si parte con una gustosissima proposta culinaria (ricciola di fondale, salsa al caciucco, bietole e finocchi) a cura dello lo chef Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) del Ristorante Il Piccolo Principe di Viareggio. Inagura alla cavea del Lido anche il nuovo spazio Brodetto & Wine, in collaborazione con IMT che, da giovedì 1 a domenica 4 giugno ospiterà i migliori vini della della Regione Marche per degustazioni aperte e importanti appuntamenti di approfondimento. In particolare la serata di giovedì 1 giugno sarà dedicata al vino simbolo della nostra tradizione locale con un appuntamente dal titolo “Il Bianchello che racconta il territorio” (Ore 21.00 spazio Brodetto & Wine), La “quota” rosa nelle Marche (venerdì 2 giugno alle 19), Sfumature di rosso (venerdì 2 giugno alle 21), Quello che non ti aspetti (Sabato 3 giugno alle 19), I caratteri del grande bianco (Sabato 3 giugno alle 21), Bollicine delle Marche, una lunga storia (domenica 4 giugno alle 19) e Profumi di un territorio (domenica 4 giugno alle 21).Sul palco centrale riflettori accesi su grandi ospiti nazionali. Giovedì sera alle 21.30 ci sarà Roberto Giacobbo, conduttore di “Freedom – Oltre il confine” in onda su Italia1. Il giornalista e scrittore condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della bellezza. Conduce Paolo Notari. Programma completo della 4 giorni su www.brodettofest.it (Continua-1)