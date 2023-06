BrodettoFest, buona la prima: le foto

«Il brodetto è un atto d'amore». Ma il colpo Mancino è stata una ricciola sublime. Andrea Amadei di Decanter Rai Radio 2, sul palco del Palabrodetto del Lido di Fano illuminato da un tramonto rosso da cartolina, ha dato il via ieri sera ai cooking show («che viaggeranno insieme alle gare dei brodetti tra le regioni») del 21esimo BrodettoFest. Guest star il bi-stellato Giuseppe Mancino, alla sua terza partecipazione al BrodettoFest, chef al "Piccolo Principe" del Principe di Piemonte di Viareggio, in Versilia, 2 stelle Michelin da ben 8 anni. Il piatto preparato e fatto degustare alla platea (tavoli esauriti in ogni ordine di posto, tra i presenti anche il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini) è stato un inno alla gioia del palato: Ricciola di fondale, salsa al cacciucco, bietole e finocchi. Con abbinamento piatto-vino a cura dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini (due calici ricchi di mare e collina) e dessert tutto da gustare a cura di Guerrino pasticceria & banqueting (una istituzione fanese).