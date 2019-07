Blitz agli ultimi piani dell'Hotel House tra abusivi e degrado

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Censimento della popolazione, verifica delle residenze e dei contratti di locazione tra i piani dell’Hotel House. Ieri mattina la polizia municipale del maggiore Sirio Vignoni e gli uomini della Polizia di Stato di Macerata hanno passato al setaccio diversi appartamenti del palazzone multietnico di via Salvo d’Acquisto per verificare e incrociare i dati su chi effettivamente abita all’interno del condominio multietnico portorecanatese in maniera regolare.Un controllo iniziato giovedì mattina e proseguito per tutta la mattinata di ieri. Passati al setaccio gli immobili ai piani alti dove i vigili urbani hanno trovato numerosi appartamenti aperti e diverse situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie. Materassi sporchi gettati a terra, spazzatura ovunque e degrado assoluto.