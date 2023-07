Ancona, lotta ai venditori da spiaggia abusivi: multati tre stranieri, sequestrati abiti, occhiali e teli da mare

ANCONA - Pugno duro contro il commercio abusivo. Sin dalle prime ore di questa mattina, i poliziotti della Questura di Ancona, congiuntamente al personale della Polizia Locale, hanno dato seguito ad un servizio antiabusivismo disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione di prodotti che, specialmente nel periodo delle ferie estive, vive una certa recrudescenza e trova il suo ambito di elezione presso le località balneari.

Controlli in piazza Rosselli

Sotto controllo piazza Rosselli, nei pressi della locale Stazione ferroviaria.

Fermate tre persone con al seguito materiale di dubbia provenienza per poi proseguire verso le spiagge di Palombina e Portonovo. Durante il controllo sono stati identificati tre cittadini stranieri regolari sul territorio nazionale ma sanzionati dalla Polizia Locale con contestuale sequestro della merce in quanto abusivamente commercializzata. A conclusione delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente 66 abiti da donna, 70 braccialetti, 3 bandane, 126 occhiali, 23 teli mare, uno zaino e uno specchio.

Contestualmente è stato controllato un altro cittadino straniero che, privo di documenti, è stato condotto negli Uffici della Questura per la corretta identificazione. Era già stato già fotosegnalato nella Questura di Fermo in occasione della presentazione di domanda di protezione internazionale. Il Questore di Ancona: «Continua l’impegno della Polizia di Stato e delle altre FFOO per garantire ai cittadini e ai vacanzieri momenti di spensieratezza e tranquillità nel rispetto della legalità».