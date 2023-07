Commercio abusivo in spiaggia a Falconara: maxi multa da 5mila euro e merce sequestrata. Scoperto un locale che violava le norme igienico-sanitarie e la sicurezza sul lavoro

FALCONARA - Maxi multa per commercio abusivo in spiaggia (con merce sequestrata) e attività commerciale che violava la sicurezza sul posto di lavoro e le norme igienico/sanitarie. Nuovo servizio “Alto Impatto Interforze” disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto, nell'area urbana del Comune di Falconara Marittima.

La partecipazione

L'operazione è sta realizzata con la partecipazione e il coordinamento del personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine, della squadra Cinofili, della Polizia Scientifica, dell’arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale con il precipuo scopo di intensificare i servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio. Lo straniero, che esercitava abusivamente il commercio in spiaggia, è stato deferito per violazione della normativa in materia di soggiorno, già destinatario di un decreto di espulsione.

Controllate 99 persone

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 99 persone ( di cui 27 con precedenti di polizia) e 45 autoveicoli.

Nel conto anche una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e ritirata una patente. Si è inoltre proceduto al controllo di luoghi e zone urbane, indicate come possibili piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi mirati volti a frenare la diffusione del fenomeno tra i più giovani.