Lotta al commercio abusivo: tre sequestri di merce contraffatta denunciati dalla Polizia Locale

PORTO POTENZA PICENA- Nell’ambito del programma di prevenzione e controllo del territorio, ampliato nel periodo estivo anche sul litorale costiero, la Polizia Locale ha effettuato un serrato pattugliamento dell’arenile portopotentino rivolto sia alla pubblica sicurezza che alla repressione del fenomeno dell’abusivismo del commercio ambulante.

I sequestri

Tre sono, in totale, i sequestri effettuati di merce contraffatta, avvenuti nel tratto di spiaggia tra il Camping Regina e il Natural Village, e sono state sporte altrettante denunce contro ignoti, poiché i detentori del materiale abusivo si sono dati alla fuga.

«Non si tratta, come talvolta ci viene addebitato, di prendersela con dei poveri disgraziati che non fanno nulla di male – ha sottolineato l’Assessore al Commercio, Paolo Scocco – ma bensì di far rispettare la legge e tutelare il commercio legale. Purtroppo, dietro al fenomeno della vendita abusiva in spiaggia spesso si nascondono vere e proprie attività criminali che hanno come terminali, loro malgrado, persone disperate che vengono sfruttate dalla malavita organizzata».