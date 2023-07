Individuato il conducente dell'auto pirata dopo l'incidente di Potenza Picena, il plauso del sindaco

POTENZA PICENA - Indagine avviata e in poche ore brillantemente conclusa. C'è anche il plauso del primo cittadino di Potenza Picena Noemi Tartabini: «Dimostrando grande professionalità ed efficienza i carabinieri del Comando Stazione di Porto Potenza Picena, guidati dal Maresciallo Alessio Alberigo, in poche ore sono riusciti a rintracciare ed identificare il conducente dell'auto pirata che nella tarda mattinata di sabato aveva investito uno scooterista lungo la Strada Regina, provocandogli lesioni tali da dover essere trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette. A nome di tutta la cittadinanza e dell'Amministrazione Comunale, rivolgo un plauso alle nostre Forze dell'Ordine e un sincero ringraziamento per il loro consueto e prezioso lavoro a beneficio della collettività'».