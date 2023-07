Scontro auto-scooter: il conducente della macchina si dà alla fuga, centauro in ospedale

POTENZA PICENA - Scontro tra un’auto e uno scooter, il conducente al volante della macchina si dà alla fuga senza prestare soccorso. Indagini dei carabinieri in corso per identificare chi si trovava al volante dell’auto. L’incidente è avvenuto lungo la strada Regina, in località Santa Maria in Potenza, a Potenza Picena. Il centauro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Torrette. Indagano i carabinieri.