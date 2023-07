CIVITANOVA Sarà un fine settimana bollente in tutti i sensi: le temperature salgono e la spiaggia si prepara ad essere presa d’assalto. Dopo Cerbero ci pensa Caronte ad animare il litorale dove chi, a caccia di un po’ di refrigerio dal caldo torrido, si riverserà per trascorrere un fine settimana tra tintarella, tuffi in acqua e pranzi e cene vista mare. E non possono che essere entusiasti i proprietari degli stabilimenti balneari, pronti ad accogliere tantissima gente in arrivo.

Molti sceglieranno la costa, da Civitanova a Porto Recanati. E la stagione turistica, partita a rilento a causa del meteo che ha fatto i capricci, ora sta andando bene. Entusiasti gli addetti ai lavori che si preparano a un fine settimana da tutto esaurito. «È tutto sold out: in spiaggia, ma anche per pranzo e per cena è tutto prenotato – ha detto Aldo Ascani dello Shada sul lungomare Sud di Civitanova –. E per questo fine settimana ci aspettiamo veramente tantissima gente. Quest’anno c’è tanto movimento, di più rispetto agli anni passati. Sia locale, e penso ad esempio agli umbri, ma anche di stranieri, come inglesi, tedeschi, che sono di passaggio e si fermano a Civitanova. Ad essere onesti c’è da dire, invece, che durante i giorni della settimana la situazione è ancora sottotono» ha concluso Ascani.

«La stagione estiva sta andando benissimo, c’è sempre tanta gente – ha detto Gianni Lorenzetti dello chalet La Bussola, sul lungomare Nord di Civitanova – Ci aspettiamo un bel fine settimana di lavoro: siamo ottimisti. Gli ombrelloni qui sono già tutti sold out, quasi tutti i giorni. Si vedono tanti turisti italiani, che arrivano dal Nord Italia: Torino, Padova, Mantova. L’ondata degli stranieri, arrivati tra maggio e giugno, per ora è terminata».

«La stagione, che era partita altalenante, per via del meteo, sta andando molto bene: ci aspettiamo il solito flusso della domenica. Quando c’è il sole va sempre bene – ha detto Marusia Ciavattini dello stabilimento balneare Il Veneziano –. Civitanova in questo momento sta andando molto. Restiamo con i piedi per terra, ma stiamo vivendo un momento di boom. Turisti ce ne sono, e ce ne aspettiamo altri per agosto. Toscani, milanesi, romani, ma anche gente dal Belgio, dalla Francia, che stanno qui dieci giorni, due settimane».



Situazione analoga anche a Porto Recanati. «C’è tanta gente in giro, si lavora anche in mezzo alla settimana se il sole e il meteo ci assistono – ha detto Simone Camilletti dello stabilimento balneare Acropolis a Porto Recanati –. Da quindici giorni a questa parte si sta lavorando molto bene. La stagione è partita tardi, ma da quando è arrivato il caldo vero il lavoro non manca. Ci sono anche i turisti, soprattutto dal centro e dal Nord Italia, ma tanto lavoro lo portano anche i nostri clienti locali, ormai affezionati». «Il sabato e la domenica si lavora sempre tanto, anche se di turisti pochi qui a Porto Potenza» ha detto, infine, Primo Mazziero dello chalet Lo Scoglio di Porto Potenza Picena.