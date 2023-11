TOLENTINO - In questi giorni verranno spedite agli occupanti dei container, ormai considerati abusivi dal Comune, le notifiche per l’uscita immediata dal villaggio dei moduli abitativi in contrada Cristoforo Colombo, dove attualmente vivono 38 persone. «Di seguito – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti - inizierà l’iter di sfratto. Proprio perché abusivi, gli occupanti non hanno più diritto di rimanere nella struttura». La giunta municipale ha approvato la delibera con la quale si conferma la volontà di chiudere il Villaggio dei moduli abitativi, definitivamente, il prossimo 31 dicembre. Nei mesi scorsi è avvenuta la chiusura delle aree 2 e 3, ora con questo l’atto si intende revocare le assegnazioni dei container effettuate ai soggetti ancora presenti nel villaggio dei moduli abitativi, nell’area 1, godendo di fatto “sine titulo” di beni di proprietà dell’ente.

Il Comune considera occupante abusivo qualsiasi soggetto presente in quest’ultima area o altro che dovesse illegittimamente occupare i moduli abitativi del villaggio o area dello stesso di proprietà dell’ente. Ecco, allora, che si è dato mandato agli uffici competenti all’utilizzo degli strumenti più adeguati a far ritornare nella disponibilità della cittadinanza l’area 1 con i moduli abitativi lì posizionati, in relazione ai presupposti esistenti al momento dell’adozione degli atti e alle specifiche situazioni su cui andranno ad incidere.

Gli uffici sisma

Disposto l’invio della comunicazione di avvio del procedimento per l’esercizio dell’azione amministrativa di cui all’articolo 823 comma 2 Codice civile, o di qualsiasi altra azione a difesa della proprietà dell’area emergenziale, con diffida agli occupanti abusivi a liberare i moduli abitativi lì posizionati entro il 31 dicembre 2023. I responsabili degli uffici patrimonio e sisma stanno provvedendo a riguardo. Il villaggio, dove dallo scorso 30 settembre non c’è più il servizio di vigilanza, era stato realizzato dopo il sisma del 2016 per coloro che hanno perso la casa con il terremoto. A sette anni dal sisma i container sono ancora aperti.