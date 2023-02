FANO Ormai i blitz effettuati dal personale del commissariato di Fano in collaborazione con la polizia locale al Vittoria Colonna costituiscono quasi una routine, che è fondamentale per tenere sotto controllo una situazione che altrimenti rischierebbe di degenerare. Anche ieri mattina, un nuovo controllo effettuato al mattino presto, poco dopo le luci dell’alba, ha sorpreso all’interno del grande complesso un abusivo che non ha fatto in tempo, come presumibilmente altri, a dileguarsi.



Le tracce rilevate

Le tracce di una ben più nutrita presenza infatti sono state ben riscontrate dagli agenti all’interno dei locali devastati da sporcizia, atti di vandalismo e degrado costituito da un abbandono che perdura da decenni. Si pensi che all’interno del Vittoria Colonna non esiste acqua corrente, i rubinetti sono stati chiusi da tempo e i servizi igienici sono inagibili, per cui, in caso di necessità, gli abusivi costretti ad effettuare i loro bisogni sul pavimento e nel giardino esterno. In più da un locale all’altro, tra detriti, vetri rotti, avanzi di cibo, frammenti di mobili e arredi, scorrazzano animali nocivi, come grossi ratti. A una esigenza di ordine pubblico si associa una altrettanto forte esigenza di carattere igenico sanitario. L’abusivo di ieri è italiano, un fanese, che non ha trovato di meglio che ripararsi per la notte in un immobile disabitato, contro di lui è difficile che vengano assunti provvedimenti a meno che non sorga una denuncia di parte; altre volte si tratta di irregolari di altre nazionalità, per cui è stato notificata l’estradizione. Il problema sociale comunque rimane: finché il Vittoria Colonna non ritroverà una sua funzione, tale da renderlo di nuovo vitale per la città, sarà sempre oggetto di attenzione da parte di coloro che non sanno dove passare la notte. Il ripetersi dell’occupazione del grande complesso da parte degli abusivi ha motivato la segretaria di Fratelli d’Italia a sollecitare l’Amministrazione Comunale a prendere i dovuti provvedimenti. «Quanti altri blitz – ha evidenziato Loretta Manocchi – dovranno eseguirsi – prima che, come sostenuto dalla giunta, a giugno partano i lavori di bonifica al fine di riqualificare tutta l’area (annunciati dalla proprietà Invimit, ndr)? La situazione è divenuta assurda. La questione di degrado, di ordine pubblico e di igiene è ormai inaccettabile e andrebbe sottoposta all’attenzione del prefetto».