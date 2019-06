Spaccio di droga e appartamento occupato: scatta retata all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Blitz dei carabinieri all'Hotel House, raffica di denunce. Tre avevano forzato la porta di un appartamento e vi si erano stabiliti, occupandolo abusivamente. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Civitanova in collaborazione con quelli della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario. Nel corso dei controlli i militari dell'Arma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una donna di 35 anni. Perquisita nelle vicinanze appunti dell'Hotel House, la donna è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish, divisi in dosi. Denunciati, poi, anche due tunisini e un pachistano per il reato in concorso di invasione di terreni ed edifici. Da quanto è emerso, infatti, i tre avevano forzato la porta di ingresso di un appartamento all'Hotel House e lo avevano occupato abusivamente.