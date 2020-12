Schianto, l’ex titolare della Locanda del Re trasportato a Torrette

PIEVE TORINA - Stava viaggiando da Maddalena di Muccia in direzione di Visso quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un trattore. Un impatto piuttosto violento tanto che Graziano Re, 66 anni, ex titolare della Locanda del Re, ha riportato ferite che hanno indotto i soccorritori a decidere per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 18,30. L’ex ristoratore, molto noto anche per le sue sculture di ghiaccio, era al volante della sua Alfa 156 quando è avvenuto lo scontro. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto sono giunti gli uomini dell’emergenza sanitaria e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi. Come detto, l’uomo presentava lesioni e ferite in varie parti del corpo che hanno fatto decidere per il ricovero a Torrette, sebbene le condizioni non facessero temere per la sua vita.

