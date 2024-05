MACERATA Visita a sorpresa del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Lega, Matteo Salvini, alla stazione ferroviaria di Urbisaglia-Sforzacosta, nella frazione del capoluogo, per vedere da vicino la prima parte di lavori da poco conclusa che rientra nel programma “Stazioni del territorio”. Si tratta del progetto promosso dalle società del Gruppo Fs e rivolto agli scali ferroviari dei Comuni con meno di 15mila abitanti. Ben due di queste stazioni sono della provincia di Macerata tra le venti selezionate a livello nazionale: si tratta appunto degli scali di Urbisaglia-Sforzacosta e di Matelica.

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Il giudice decide di toglierle la figlia, mamma si scaglia contro un’agente e la manda all'ospedale: parapiglia in Comune a Macerata. Arrestata IL CORDOGLIO Volley in lutto Recanati, addio a Stefano Frogioni, storico dirigente ucciso da un male a 68 anni. Dal 2020 alla Cbf Balducci dopo l’esperienza a Filottrano

L’intervento

I lavori conclusi e quelli che dovranno partire a Sforzacosta sono stati illustrati al ministro dall’Ad di Rfi, Gianpiero Strasciuglio. Si è provveduto alla manutenzione del fabbricato viaggiatori, tra cui il rifacimento completo della facciata e il ripristino del tetto e del manto di copertura. Per volontà dell’amministrazione comunale, è stata mantenuta attiva la locazione dell’edificio alla Protezione civile. Nell’area esterna al fabbricato è presente un locale ex-magazzino di proprietà di Rfi che, previe verifiche tecniche, sarà consegnato al territorio per diventare area di accesso e sala d’aspetto per la nuova stazione; verranno realizzati un parcheggio e un sottopasso.

Gli step

I prossimi step riguardano anche la sostituzione degli infissi della struttura esistente, la realizzazione del marciapiede, l’installazione di un Amazon Locker che consente il ritiro self-service dei pacchi di Amazon e la rete wi-fi gratuita per la zona circostante. «L’Italia è bellissima anche soprattutto per le aree interne - ha commentato Salvini -, quindi da vicepresidente del Consiglio sono contento di venire a ringraziare chi ha rimesso a nuovo questa stazione». Poi ha ricordato i fondi per l’intero intervento sulla linea ferroviaria: «Ben 170 milioni su tutta la linea per elettrificazione, velocizzazione e sicurezza: questo significa anche più lavoro e bellezza. Sono soldi ben spesi. Entro il 2026 si parte e si viaggia in totale sicurezza».

Ad accogliere il vicepremier, oltre al prefetto Isabella Fusiello, al questore Luigi Silipo, al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Nicola Candido e il colonnello della Guardia di Finanza Ferdinando Falco, gli esponenti della Lega regionale e provinciale. Il sindaco Sandro Parcaroli in testa con l’assessore Andrea Marchiori, la deputata e segretaria regionale della Lega, Giorgia Latini, il vicepresidente della Provincia e segretario provinciale, Luca Buldorini, il segretario comunale Aldo Alessandrini, Anna Menghi, Mirco Carloni e Mauro Lucentini. Presente anche il sindaco di Urbisaglia, Paolo Francesco Giubileo. «Macerata? - ha concluso Salvini - È una delle amministrazioni di cui vado più orgoglioso».