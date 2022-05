PENNA SAN GIOVANNI - Si impicca in casa a 32 anni. Il dramma è stato scoperto questa mattina verso mezzogiorno. Da quanto emerso il giovane viveva da solo in casa, i carabinieri e i sanitari del 118 lo hanno trovato ormai senza vita in sala. Il 32enne avrebbe lasciato un biglietto per spiegare i motivi del tragico gesto.

LEGGI ANCHE

Diocesi in lutto, è morto a causa di un malore don Bucciarelli, archivista, storico e apprezzato insegnante

© RIPRODUZIONE RISERVATA