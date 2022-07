La Chiesa delle Marche: «Silenzio al posto dell'omelia, la violenza non ha cittadinanza»

CIVITANOVA La Chiesa delle Marche, in riferimento all’omicidio avvenuto a Civitanova, ha reagito concordemente con la vicinanza cristiana, la preghiera e la chiara condanna di ogni forma di violenza, rilanciando le parole dei Confratelli Arcivescovi di Fermo e Camerino.

L'Arcivescovo

L’Arcivescovo di Fermo da cui Civitanova dipende, spiega: «La nostra Chiesa locale e le parrocchie di Civitanova di fronte all'uccisione di Alika scelgono l'atteggiamento del silenzio per lasciarci ferire il cuore e sconvolgere dell'accaduto. Preghiamo per la vittima e siamo vicini a tutti coloro che sono nel dolore e nell'angoscia per quanto successo. A partire dell'Eucaristia che celebreremo domenica, nella quale in luogo dell'omelia ci saranno alcuni minuti di silenzio, vogliamo ribadire e rafforzare il nostro impegno per la pace e perché l'aggressività non si sostituisca alla giustizia e non metta più in pericolo altre vite. Nessuna forma di violenza può avere cittadinanza nella vita secondo lo stile del Regno di Dio. Preghiamo anche per l'aggressore e i suoi familiari».

L'aiuto

L’Arcivescovo di Camerino e San Severino, dove risiede la famiglia di Alika, assieme al Parroco di San Severino e direttore della Caritas «si stringe a questa famiglia così colpita del dolore ed assicura, come si è sempre operato con tutti, la piena disponibilità ad aiutare la signora Charity ed il figlio Emmanuel in questa situazione di prova».