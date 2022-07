L'omicida piange in carcere: «Chiedeva soldi, ha afferrato il braccio della mia compagna: ho perso la testa»

ANCONA - Nessuna molestia a sfondo sessuale, nessun apprezzamento in quel senso (come era stato detto, in un primo momento, nella convulsa giornata di venerdì). Alika, il nigeriano morto ammazzato per strada a Civitanova, a mani nude dopo un colpo di stampella in testa, chiedeva «insistentemente soldi» e aveva «afferrato per un braccio la mia compagna» ha raccontato dal carcere di Montacuto l'aggressore omicida Filippo Claudio Ferlazzo, salernitano di 32 anni, residente a Civitanova, al suo avvocato Roberta Bizzarri.

La versione dei fatti

Questa è stata la sua ricostruzione dei fatti. Lui ha «perso la testa» e «non pensavo che fosse morto» ha detto - riferiscono - piangendo di continuo. Verrà chiesta una perizia psichiatrica.

L'abbraccio del sindaco Fabrizio Ciarapica alla vedova di Alika