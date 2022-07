Omicidio a Civitanova, Acquaroli: «Regione Marche chiederà di costituirsi parte civile». Sit-in nigeriano: «Ora, giustizia»

CIVITANOVA - «Ora, giustizia». Questa mattina sit-in di cittadini nigeriani sul luogo dell'omicidio, brutale, avvenuto ieri a Civitanova Marche. Presente la moglie di Alika Ogorchukwu. La signora si è gettata più volte a terra, nella disperazione più totale. Il sit-in, da inizialmente tranquillo, si è via via scaldato. Il gruppo ha bloccato la strada e poi si è diretto verso il municipio chiamando il sindaco e chiedendo «giustizia».

Diverse e continue le eazioni politiche. Su Twitter la deputata Laura Boldrini attacca: «Civitanova Marche, un uomo ucciso in strada con brutale violenza, mentre testimoni riprendevano la scena. Ha ragione don Albanesi: razzismo, indifferenza e rabbia trovano sfogo sui più deboli. Il volto peggiore della società, quello delle discriminazioni e della sopraffazione».

«Grave indifferenza»

«La brutale uccisione di Alika Ogorchukwu per strada a Civitanova Marche lascia esterrefatti. L'indifferenza è grave e ingiustificabile quanto la violenza» è stato invece il tweet il ministro della Salute e leader di Articolo 1 Roberto Speranza. «Insieme al dolore e al profondo cordoglio per la famiglia di Alika - ha scritto su Facebook il governatore Francesco Acquaroli - è necessario ribadire anche la ferma condanna di un gesto di folle e inaudita violenza, che non ha alcuna giustificazione e che lede tutti i marchigiani. Le Marche sono una terra accogliente e solidale: un fatto come quello di ieri è inaccettabile per la nostra comunità ed è completamente estraneo alla nostra cultura. È necessaria tolleranza zero rispetto alla violenza, in ogni forma, con l'impegno sinergico di tutte le istituzioni. La Regione Marche chiederà di costituirsi parte civile nel procedimento che si aprirà, per difendere l'identità, i valori e l'immagine dei marchigiani e delle Marche. Siamo da sempre una comunità solidale, inclusiva e vogliamo rimanere tale, con l'impegno di tutti».

«Nessuno ha fermato l'assassino»



Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook: «Orribile quello che è successo a Civitanova Marche, ma la cosa più agghiacciante è stata che nessuno ha fermato la furia assassina. Alika Ogorchukwu è stato ammazzato con la stampella che usava per camminare, davanti agli occhi di decine di passanti immobili. Inaccettabile».

L'Arcidiocesi di Fermo

«La nostra Chiesa locale e le parrocchie di Civitanova - scrive l'Arcidiocesi in una nota - di fronte all'uccisione di Alika scelgono l'atteggiamento del silenzio per lasciarci ferire il cuore e sconvolgere dell'accaduto. Preghiamo per la vittima e siamo vicini a tutti coloro che sono nel dolore e nell'angoscia per quanto successo. A partire dell'Eucaristia che celebreremo domenica, nella quale in luogo dell'omelia ci saranno alcuni minuti di silenzio, vogliamo ribadire e rafforzare il nostro impegno per la pace e perché l'aggressività non si sostituisca alla giustizia e non metta più in pericolo altre vite. Nessuna forma di violenza può avere cittadinanza nella vita secondo lo stile del Regno di Dio. Preghiamo anche per l'aggressore e i suoi familiari».

Il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

«A nome di tutto il gruppo regionale del Pd intendo esprimere sgomento e totale vicinanza alla famiglia di Alika Ogorchukwu, oltre all’auspicio che gli inquirenti facciano piena luce su quanto accaduto ieri. È una tragedia che colpisce non solo Civitanova Marche, ma tutta la regione, e che dimostra come purtroppo i nostri territori non siano oggi più immuni da episodi di brutale violenza che minano la cultura pacifica e solidale della maggioranza dei marchigiani» sono le parole del capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

Mangialardi poi replica al commissario della Lega Augusto Marchetti, il quale, commentando l’omicidio di Civitanova, aveva sostenuto che mentre il Pd «si affanna a combattere un nemico inesistente come il fascismo, la Lega vuole lavorare con serietà e concretezza per garantire sicurezza».



«Difficile - afferma Mangialardi - non provare disgusto nel leggere le parole di Marchetti, che da buon allievo di Salvini, non ha perso neanche un secondo per rilasciare dichiarazioni che fanno rabbrividire, attaccando senza alcuna logica il Partito Democratico e non spendendo, chissà come mai, neanche una parola di solidarietà per la vittima e per i suoi cari. Evidentemente nella foga di azzannare la sua preda, lo sciacallo non perde tempo con i sentimenti che qualificano l’essere umano».

Fiano, presidenza Gruppo Pd alla Camera

«C'è qualcosa di ugualmente tragico rispetto al terribile omicidio per strada ieri a Civitanova Marche, ed è l'indifferenza e la curiosità diventata cinismo, di chi ha guardato quell'omicidio in diretta, filmandolo senza intervenire». Così il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. «Noi dobbiamo chiederci contemporaneamente come sia possibile che un essere umano venga ucciso a colpi di stampella per la sola colpa di aver detto una parola - aggiunge - e anche come sia possibile che di fronte a te venga ammazzato un essere umano a bastonate e tu non intervenga. In entrambi i casi siamo al grado zero della civiltà umana».

Tajani: «Sono addolorato. evento estraneo alla natura di Civitanova»

«Sono addolorato per quanto accaduto a Civitanova Marche. Il mio cordoglio alla famiglia di Alika Ogorchukwu, 39enne nigeriano ucciso in strada con la stessa stampella che usava per sorreggersi. Vicinanza al sindaco Ciarapica e a tutta la città scossa per questo episodio». Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. «Evento estraneo alla natura di Civitanova Marche, da sempre una città aperta, pacifica ed accogliente. Il Comune - aggiunge - valuti di costituirsi parte civile nel processo contro il mostro, un 32enne italiano, che ha commesso questo folle omicidio».