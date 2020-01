Occupano abusivamente un appartamento all'Hotel House, smascherati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - I carabinieri di Porto Recanati e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, nell’ambito di controlli finalizzati alla verifica della regolarità dei residenti all’, hanno rintracciato in un appartamento al dodicesimo piano nord dello stabile, due pakistani, rispettivamente di 26 e 33 anni che avevano abusivamente occupato la casa all’insaputa del proprietario.LEGGI ANCHE:Pertanto, sono stati entrambi denunciati alla procura per l’abusiva occupazione dell’immobile, oltre che per il danneggiamento della porta di ingresso. Sul conto del più grande dei due pakistani è stato emesso anche un decreto d’espulsione dal questore di Macerata in quanto è risultato clandestino sul territorio nazionale. L’attenzione nei confronti dell’Hotel House da parte dei carabinieri e delle autorità locali consente il costante monitoraggio dei residenti attraverso mirati controlli finalizzati alla lotta contro l’immigrazione clandestina.