Vuole entrare con i pitbull nello sgambatoio: si accende una lite a colpi di bastone

SENIGALLIA - Vuole entre nello sgambatoio per cani con due pitbull, ma altri già presenti non sono d'accordo: la lite degenera in un'aggressione a colpi di bastone.

L'episodio, sui cu indaga la polizia di Senigallia, è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La discussione si è accesa quando l'uomo ha provato ad entrare nello sgambatoio con i suoi due pittbull: altre persone già presenti nella struttura, che forse ritenevano gli animali troppo aggressivi e pericolosi per i propri cani, si sono opposte. Si è accesa una lite: il padrone dei pittbull se ne sarebbe andato salvo tronare poco dopo con alcuni amici. Insieme ai quali avrebbe aggredito i "rivali" a bastonate. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri ed i soccorritori del 118.

