Un inferno di fuoco nel container: intossicato un uomo, morti i suoi cani

MORROVALLE – Fiamme in un container, ustionato e intossicato dal fumo l'anziano proprietario e morti i suoi due cani: l'uomo è stato trascinato via dalle fiamme dai carabinieri, ma è finito comunque all'ospedale.A causa del fuoco è esplosa anche una bombola di Gpl. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 12.30 in una zona di campagna isolata che comprende due moduli abitativi. È lì che vive un anziano del posto di 81 anni. Ad un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Morrovalle, da uno dei cointainer sono divampate le fiamme. Il fuoco si è propagato in pochissimo tempo, distruggendo tutto. Il rogo ha coinvolto anche due automobili, andate inevitabilmente distrutte, e cinque contenitori di Gpl: uno è anche esploso.