Crolla a terra dopo aver ballato il liscio muore fulminato da un arresto cardiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO – Quella che avrebbe dovuto essere un’allegra serata all’insegna della buona musica si è tramutata in un’inopinata tragedia. Notte tragica per una terribile fatalità al «Liolà» di Montecassiano, dove un uomo maceratese di 70 anni si è accasciato senza più riprendere conoscenza. Era l’una e mezza della notte scorsa quando l’uomo ha abbandonato la pista da ballo, ha avvertito un problema fisico, non è riuscito neanche a raggiungere la sedia ed è crollato a terra. Nel giro di pochi minuti la macchina dei soccorsi si è attivata. I tentativi di rianimarlo sono iniziati velocemente e sono proseguiti febbrilmente per circa un’ora ma, nonostante le ripetute manovre di massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore per riattivare il cuore dello sfortunato ballerino, non c’è stato nulla da fare.