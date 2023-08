Lorella Cuccarini compie 58 anni: «Un brindisi a tutti noi». Ecco come ha festeggiato il compleanno

Lorella Cuccarini festeggia il compleanno, 58 anni dedicati al teatro, alla musica, al ballo, all'arte e alla famiglia. Nonostante la carriera impegnativa che l'ha portata per molto tempo in giro per l'Italia con tournée e spettacoli musicali, Lorella ha sempre trovato il tempo da dedicare alla famiglia, coltivando un matrimonio sano e duraturo, con quattro figli: Sara (29 anni), Giovanni (27), e i gemelli Chiara e Giorgio (23).

Come avrà festeggiato il compleanno Lorella? Andiamolo a scoprire.

Il compleanno in famiglia

Lorella Cuccarini ha festeggiato il suo 58esimo compleanno insieme alla sua famiglia, i suoi figli e i nonni, che sono il tesoro più grande per la coach di Amici.

Lorella ha sempre avuto un atteggiamento molto dolce nei confronti dei suoi allievi, sempre molto contestato dagli altri prof che la definivano "mamma chioccia", ma lei non si è mai scoaraggiata e ha sempre messo il cuore nei suoi progetti.

I fan le augurano un felicissimom compleanno e un anno pieno di amore e soddisfazione.