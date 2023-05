Lorella Cuccarini lascia Amici? La showgirl può tornare in Rai: «Ha ricevuto offerte allettante»

L'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa da poco, ma la produzione starebbe già lavorando sulla prossima stagione che prenderà il via a settembre. Sembrano esserci già delle conferme e voci di abbandono con possibili nuove sostituzioni. Si tratta ovviamente solo di rumors, visto che per ora nessuno conferma o smentisce nulla, ma pare che tra i volti che andranno via nel talent potrebbe esserci anche Lorella Cuccarini.

Aria di cambiamento

La showgirl è nel talent di Maria De Filippi da tre edizioni. Ha Iniziato la sua esperienza come insegnante di ballo è poi approdata al canto in questa edizione. Sebbene abbia ritrovato il successo nel programma di Maria De Filippi, e lei stessa abbia ammesso di essersi trovata molto bene sia con i ragazzi che con i colleghi e la produzione, la Cuccarini potrebbe abbandonare Amici, perché pare sia molto corteggiata in Rai.

I rumors

Secondo alcuni rumors che circolano sul web da qualche giorno, pare che la showgirl sia molto richiesta non solo da Mediaset, ma anche in Rai.

In vista della prossima stagione televisiva si stanno organizzando i palinsesti, e non è scontato che Lorella resti dove si trovo ormai da qualche anno. Si tratta, ovviamente, solo di rumors e non ci sono certezze a riguardo, né la diretta interessata si è espressa in merito. Se così fosse però, potrebbe essere il terzo insegnante a lasciare il talent.