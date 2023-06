«Lorella Cuccarini ha rifiutato la conduzione di un programma alla Rai»: preferisce restare ad Amici

Riuscire a reinventarsi artisticamente dopo aver vissuto i fasti di un passato glorioso è una delle imprese più grandi che si possono affrontare, ma Lorella Cuccarini non si è mai lasciata spaventare. Si è rimessa in gioco ed è approdata nella grande squadra di Amici come docente di canto.

A tre anni dall'uscita di Lorella da La vita in diretta, affidata esclusivamente ad Alberto Matano, alla conduttrice sarebbe stato proposto di tornare a Viale Mazzini. Lo sostiene Dagospia secondo cui, la conduttrice avrebbe ricevuto un'offerta allettante. Ma procediamo con ordine.

Il rifiuto di Lorella Cuccarini

Sembrerebbe che i dirigenti di Viale Mazzini abbiano proposto a Lorella Cuccarini un ritorno in Rai. La conduttrice avrebbe potuto prendere il posto di Serena Bortone, che alla fine di questa stagione lascerà definitivamente il programma Oggi è un altro giorno. Secondo quanto riporta Dagospia, però, Lorella Cuccarini non avrebbe accettato la proposta: almeno per il momento, la conduttrice non ha alcuna intenzione di lasciare la sua cattedra di insegnante di canto ad Amici, scegliendo così di continuare il percorso dei talent show rispetto ad un ritorno alla conduzione di un programma televisivo.