Lorella Cuccarini in bikini sui social, fisico perfetto a 57 anni. Arisa: «Esempio che si può sognare a ogni età»

Lorella Cuccarini lascia tutti a bocca aperta, anche a 57 anni. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto in bikini, in cui sfoggia un fisico perfetto nella splendida cornice dell'Oasi di Bidderosa, in Sardegna, dove si trova in vacanza insieme alla famiglia. La bellezza della Cuccarini ha conquistato tutti, a partire da Arisa - con la quale ha lavorato nelle vesti di coach ad "Amici" - che ha così commentato le foto: «Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più».

Il messaggio di Arisa per Lorella Cuccarini

La cantante ha aggiunto: «L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu.

Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti».

Gli altri commenti al post di Lorella Cuccarini sono tutti dello stesso tenore: «Dove si firma per avere il suo fisico?», scrive un utente. E ancora: «Ventenni spostatevi!». Un plebiscito unico per una straordinaria bellezza senza età.