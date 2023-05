PORTO SAN GIORGIO - Gare di ballo al PalaSavelli nel prossimo weekend. Sport e turismo vanno a braccetto, con la manifestazione, presentata ieri mattina che conta un indotto di circa 2000 persone tra staff e accompagnatori, già sistemati all’interno di una decina di alberghi della città, grazie all’Ataf. Tra una gara e l’altra, gli sportivi avranno modo di apprezzare la mostra florovivaistica “Il mare in fiore” nel centro città.

APPROFONDIMENTI VOLLEY SUPERLEGA Lube, Anzani dà la carica: «Vinciamo quest'ultima gara e trasformiamo la stagione da deludente a stupefacente»

L’iniziativa è stata presentata nella sede dell’assessorato allo Sport, dove l’assessore Fabio Senzacqua è così intervenuto: «Questa è una delle tante manifestazioni che cerchiamo di fare in collaborazione con il turismo per promuovere le manifestazioni sportive legate alle presenze turistiche. Ne abbiamo fatte tante di manifestazioni, dal ballo alla Final Eight e a fine mese ci sarà un altro torneo da molte presenze. Questa è una della nuove manifestazioni. L’associazione Affinity Dancer che abbiamo qui oggi ha scelto Porto San Giorgio per questo evento».



Sport ma anche promozione di turismo e commercio, come ricordato dall’assessore Giampiero Marcattili: «Gli eventi sportivi sono vetrina e motore commerciale che fanno girare i nostri ospiti per la città». Le gare saranno a ingresso gratuito, sabato si parte alle 8 per finire alle 22, domenica l’inizio delle gare sarà alle 9.30 fino alle 20. I nomi dei campioni che hanno contribuito a coordinare l’evento sono Gabriele Goffredo, Anna Matus, Simone Corvini, Michela Natali, Luca Bussoletti e Tjasa Vulic. Si tratta di un evento di danza sportiva internazionale, con discipline latino americane e danze standard promossa dall’associazione Affinity Dance, presieduta da Sabrina Marinangeli.

Il tecnico Giuseppe Giustozzi ha spiegato: «La danza sportiva è uno sport a tutti gli effetti, a partire dai 6 anni agli ultra settantenni, oltre ad essere una disciplina olimpica e secondo sport in Italia, dopo i calcio. Il giusto binomio tra sport e turismo, con presenze da tutta Italia, con la partecipazione di 15 nazioni estere, tutte persone che avranno modo di visitare la cittadina, di pernottare e vedere la città e la costa. Ci tenevamo a portare questa manifestazione qui. Abbiamo circa 600 coppie iscritte per 1.580 discipline, è uno dei nostri eventi più importanti in Italia. Facciamo 4 eventi di championship di gare mondiali, questo è uno degli eventi più piccoli ma ci sono 4 eventi Star Cup. Durerà 2 giorni, speriamo in futuro di portare eventi di 4 giorni». La chiosa del sindaco Valerio Vesprini: «Un altro evento al palazzetto con il quale continuiamo a fare promozione»