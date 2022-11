Chiara Ferragni in lingerie, il ballo sensuale davanti allo specchio fa impazzire i fan

Le temperature si abbassano ma Chiara Ferragni non rinuncia di certo alla moda. È l'influencer più famosa al mondo, e ormai è un dato di fatto che tutto ciò che indossa diventa improvvisamente oro: una moda da seguire e copiare. Moglie e mamma di due bambini, Chiara ignora i commenti sgradevoli che riceve puntualmente sotto le foto e si mostra senza veli, coprendo il corpo solo da un sottile e trasparente set intimo.

Il post su Instagram

Chiara Ferragni in lingerie è una garanzia. I fan affezionati all'imprenditrice digitale sono abituati a mettere like a contenuti del genere, ma ogni volta è sempre una gioia vedere Chiara che posa in intimo con estrema disinvoltura. Questa volta ha aggiunto un dettaglio particolare: la Ferragni ha conquistato i follower con un sensuale ballo davanti allo specchio.

Reggiseno giallo canarino abbinato a uno slip trasparente bianco panna, questo è quello che indossa Chiara Ferragni davanti allo specchio della sua cabina armadio. Si riprende con il suo smartphone come una vera queen dei social. Make up naturale e capelli mossi, l'influencer non sbaglia un colpo, anche questa volta ha saputo guadagnarsi like e commenti da parte dei fan.

Chiara è da poco tornata in Italia, dopo un viaggio di lavoro insieme al team del brand omonimo in Giordania. Le festività natalizie si avvicinano e la famiglia Ferragnez non vede l'ora dei festeggiamenti: ieri infatti si sono riuniti con le sorelle Valentina e Francesca per un pranzo in famiglia.