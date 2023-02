ASCOLI - La città si apre ai grandi balli storici del passato. Lo scenario offerto dalla città delle “Cento Torri” e la presenza in centro di tanti luoghi di prestigio hanno indotto l’Accademia Danze Ottocentesche a creare all’inizio del 2023 nel capoluogo piceno una serie di appuntamenti dal grande impatto coreografico e scenografico.





La prima iniziativa si è tenuta con oltre 100 partecipanti presso il suggestivo “Giardino d’Inverno” del Circolo Cittadino, dove la scorsa domenica si è svolto il ballo di Elizabeth e Mister Darcy tratto dall’opera di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio”. La serata, a tema “regency” e musicata da Ars Antiqua mediante spartiti d’epoca , ha permesso all’organizzazione di creare un vera festa a tema con soci provenienti da Ascoli, Teramo, Ancona, Cesena e Forlì, attraverso una scrupolosa ricostruzione degli abiti risalenti al primo ‘800.

Le sequenze di ballo



L’appuntamento si è avvalso di sequenze di ballo studiate da Roberto Lodi, provenienti dai manuali dei più famosi maestri di ballo inglesi e francesi. L’Accademia, che poco prima dell’inizio dell’evento ha ricevuto l’arrivo del sindaco Marco Fioravanti per i saluti, intende proseguire ad Ascoli la serie di suggestive iniziative volte alla promozione della danza storica, non solo come forma di spettacolo ma intesa anche come espressione di cultura, di aggregazione sociale e di sano divertimento all’insegna del bon ton. Dopo la collaborazione che la realtà marchigiana ha intessuto con il Mercatino dell’Antiquariato, la realtà marchigiana presieduta da Paola Pennacchietti ha in serbo a breve un altro importantissimo appuntamento.

Appuntamento al Ventidio Basso





A marzo, nello scenario del teatro Ventidio Basso, l’accademia porterà sotto i riflettori il sontuoso valzer del film “Il Gattopardo”, la pellicola diretta nel 1963 da Luchino Visconti tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa . Si tratta di un momento molto atteso, una delle punte di diamante di una serata che il Massimo cittadino dedicherà alle più belle musiche della storia del cinema. Un galà che vedrà rivivere nei costumi e i passi di danza decine di danzatori coinvolte nell’occasione, che si muoveranno in teatro per celebrare un film memorabile, interpretato da Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, che riporta le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, dal momento del trapasso dal Regno Borbonico alla transizione unitaria del Regno d’Italia, seguita alla spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi.