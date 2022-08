PESARO Già alla prima edizione è stata un successo con il pubblico che fu costretto a ballare anche sul prato intorno alla Palla perché Piazzale della Libertà era al completo e non bastava ad accogliere tutto il pubblico. Ora, dopo l’inevitabile stop dovuto al Covid, ecco la seconda edizione del Festival nazionale dei balli di gruppo. Sarà un pomeriggio dedicato al ballo quello di domenica 4 settembre. Piazzale della Libertà ospita infatti dalle 16 alle 24 venti scuole di ballo iscritte per partecipare all’evento provenienti dalla Provincia di Pesaro Urbino e da fuori regione. L’evento è organizzato dalla scuola di ballo pesarese Dance Mania specializzata nei corsi di ballo di gruppo, di coppia, balli country e coreografici. Quello di domenica sarà anche un appuntamento per pesaresi e turisti appassionati di questa disciplina.



Il programma



Si comincia alle 16 con uno stage che durerà fino alle 19. Questo è coordinato da Luis Capasso coreografo di fama nazionale. Anche allo stage oltre alle scuole di ballo che potranno così aggiornare le loro coreografie, possono partecipare anche pesaresi e turisti accogliendo la sfida di danzare sotto gli occhi di un importante coreografo. Dalle 14 infatti sono in vendita (10 euro) presso la Palla di Pomodoro i braccialetti che danno diritto alla partecipazione. «La prima edizione nel settembre 2019 fu un successo – spiega Fabrizio Oliva dello staff Dance mania – inoltre il ballo toglie ansia e da felicità e dopo questi anni di Covid è proprio quello di cui c’è bisogno, è proprio quello che le persone desiderano. Dopo il pomeriggio di stage dalle 20.30 sul palco si alterneranno le esibizioni delle scuole di ballo mentre in piazza il pubblico può ballare e divertirsi fino a mezzanotte».



La macumba



Dita incrociate per le previsioni meteo che al momento dicono pioggia ma la Dance Mania sta già pensando ad una location alternativa, uno spazio al coperto in caso di necessità. «Si tratta di una opportunità che arricchisce il calendario estivo degli eventi pesaresi – dice l’assessore Mila Della Dora – l’appuntamento del lunedì alla Palla con i balli di gruppo, il liscio e altri generi è oramai riconosciuto e atteso dai pesaresi (quest’anno musica anche il giovedì ndr.) e ne approfittano anche i turisti che amano scoprire queste occasioni di divertimento».

Durante la serata di domenica è prevista anche l’esibizione della cantautrice pesarese Giulia Ciaroni (in arte Ciaro) reduce da Sanremo Giovani. Isomma uno spettacolo a tutto tondo davanti alla Palla. il simbolo di Pesaro tanto fotografato dai turisti. Per informazioni o preiscrizioni all’evento Simona (371.4720446) o Giacomo (347.1418105).