MATELICA Si è spenta all’età di 84 anni Maria Fiorella Conti, già sindaco di Matelica negli anni tra il 1975 e il 1980. Tra le prime donne ad aver guidato una città nel Maceratese. L’ex primo cittadino è venuta a mancare giovedì all’ospedale di San Severino dove si trovava da tempo a causa di una grave malattia.

Il cordoglio

La comunità matelicese si è subito unita in questo momento di forte dolore con tanti messaggi di ricordo, in quanto oltre ad essere stata la prima sindaco donna della città, Conti era anche un’apprezzatissima professoressa, storica e amante dell’arte che fino a qualche tempo fa dedicava la sua vita all’approfondimento di fatti e vicende d’altri tempi con testi e contenuti che spesso venivano pubblicati anche nei giornali locali, contribuendo ad arricchire le conoscenze culturali dei suoi concittadini.

Una vita spesa per la sua città (anche se lei era nata a Scheggia e Pascelupo, Comune umbro) che ne ha fatto sicuramente uno dei personaggi più noti e ben voluti. «L’amministrazione comunale - scrivono dal Comune di Matelica - si stringe intorno ai famigliari in queste ore di lutto, ricordando la forza e la tenacia dell’ex sindaco, qualità che sono state ampiamente dimostrate anche in questi ultimi anni in cui ha affrontato a testa alta le varie difficoltà. Maria Fiorella Conti amava tantissimo la sua città e per questo aveva dedicato gran parte della sua vita ad approfondirne la storia. Matelica perde un pezzo importante della sua comunità».

Il ricordo

Il vicesindaco Denis Cingolani: «Una donna di grande cultura, appassionata e studiosa di storia e di arte. È stata la prima donna a ricoprire la carica da sindaco nel 1975 anticipando indubbiamente di gran lunga i tempi moderni. Non dimenticheremo mai la sua immensa opera ed il suo prezioso contributo a questo territorio». I funerali avranno luogo oggi alle 15.30 nella chiesa di Regina Pacis.