MACERATA Perde il portafoglio al supermercato si ritrova un prelievo di 250 euro: denunciato un 46enne dell’entroterra. L’uomo dovrà rispondere di indebito utilizzo di carte di credito. Oltre a lui, dai primi giorni del mese i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno denunciato altre tre persone (per porto abusivo di armi e due per guida in stato di ebbrezza).

Gli accertamenti

La prima denuncia risale al 4 febbraio scorso quando i carabinieri di Mogliano hanno individuato l’uomo che avrebbe fatto l’indebito prelievo. Qualche tempo prima, il 18 gennaio, una 57enne di Mogliano si era accorta di un prelievo di 250 euro effettuato con la sua carta di credito, da lei mai eseguito. Aveva così scoperto di non avere più il portafoglio, caduto sicuramente dalla sua borsa quando era andata a fare spesa a un supermercato. Dopo la denuncia i militari erano arrivati al 46enne visionando i filmati delle spycam. In quella circostanza accertarono anche che l’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, avendo trasgredito alla prescrizione, è stato denunciato anche per questo. Sul fronte della sicurezza stradale le pattuglie del Nucleo radiomobile hanno sorpreso tre automobilisti che guidavano con un tasso alcolemico superiore al consentito. Il 4 febbraio a Sforzacosta era stata fermata una Volvo con targa polacca e il conducente, un 46enne ucraino, era risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 0,75 grammi per litro. Nel bagagliaio i militari gli hanno trovato un coltello con la lama lunga 15 centimetri e per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi. Per la guida in stato di ebbrezza gli è stata ritirata la patente ed è stato segnalato alla prefettura. È stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza un professionista 40enne di Macerata che verso le 2.15 di lunedì scorso era uscito fuori strada in via Puccinotti. Sottoposto ad alcoltest aveva un tasso pari a 1,23 grammi per litro. La patente è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa. La denuncia è scattata anche per un operaio 24enne del Maceratese fermato vicino alla Galleria Due Fonti, alla guida di una Ford Focus: aveva un tasso pari a 1,06 grammi per litro. Anche in questo caso la patente è stata ritirata.