Macerata, controlli serrati sul territorio: denunciate quattro persone. Allerta anche sulle strade

MACERATA Nei primi giorni di febbraio, i Carabinieri di Macerata hanno denunciato quattro persone tutte in stato di libertà. Una per indebito utilizzo di carte di credito, una per porto abusivo di armi e due per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La sicurezza stradale

Sul fronte della sicurezza stradale, oltre a quanto già riportato, i diversi controlli svolti dalle pattuglie hanno permesso di sorprendere tre persone che circolavano con dei valori alcolemici superiori alla norma