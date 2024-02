Cresce il pericolo furti nel fermano: raid notturno tra Altidona e Petritoli. Sospetti sulla presunta banda

FERMO - Raffica di furti nella notte odierna (8 febbraio) fra Altidona e Petritoli. Ad Altidona nel mirino un negozi di prodotti elettrodomestici, ma i ladri sono stati costretti a rinunciare al colpo. A segno invece un furto di telefonini avvenuto sulla Valdaso, a Valmir di Petritoli, all'interno di un centro commerciale.

Il raid

Il raid dei ladri, forse è la stessa banda di Altidona, all'interno della Bottega tecnologica. Il bottino è da quantificare ma dovrebbe essere ingente. In azione una banda composta almeno da 5 persone. Oltre ai prodotti in esposizione, sparito anche il fondo cassa. Un colpo, infine, anche in un bar tabacchi di Magliano di Tenna. Indagano i carabinieri.