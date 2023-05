Altidona, corsa a due tra Giacinto Gabrielli e Giuliana Porrà

ALTIDONA - Sfida a due per le amministrative 2023. La lista civica "Insieme per il paese" è capitana da Giacinto Gabrielli. La lista "Altidona di tutti" è stata presentata dalla sindaca uscente Giuliana Porrà. Al momento solo lei ha risposto alle nostrre domande.

GIULIANA PORRA' (Altidona di tutti)

1) Quali sono i temi prioritari che tocca il programma elettorale?

«La lista civica Altidona di tutti si ripropone con un gruppo rinnovato e un progetto di continuità e crescita, verso traguardi importanti. L'impegno per il futuro sarà di proseguire con lo sviluppo e la promozione turistica del nostro paese, mantenendo l'impegno nel migliorare il territorio, rendendo più efficienti i servizi esistenti. Proseguiremo nella collaborazione con le associazioni che contribuiscono alla crescita collettiva e alla coesione sociale».

2) Quali saranno le strategie da mettere in campo per il centro storico?

«Il centro storico rappresenta il cuore del nostro paese. L'attenzione sarà massima, soprattutto su valorizzazione e animazione. Ci occuperemo della riqualificazione della scalinata ad ovest della pineta, completando la messa in sicurezza del versante nord e valorizzando la Fonte dei Giudei, con nuovi attraversamenti pedonali su via Roma e via Leopardi, valorizzando i punti panoramici, implementando i parcheggi».

3) Come affrontare lo spopolamento dei piccoli borghi?

«Altidona è un Comune in crescita, con un +8% negli ultimi 5 anni, la popolazione è concentrata maggiormente a Marina ma la vicinanza del borgo al mare rappresenta un attrattore turistico ed imprenditoriale».

4) Quali progetti per Marina di Altidona?

«Il quartiere ha avuto una notevole trasformazione negli ultimi 5 anni grazie a tante opere pubbliche realizzate, a partire dallo spostamento delle scogliere con un finanziamento pubblico di 4 milioni di euro, seguito dalla realizzazione della Ciclovia Adriatica che congiunge i campeggi e dal collegamento con Pedaso attraverso il ponte ciclopedonale.

Fra gli altri interventi, pensiamo alla realizzazione di altre due rotatorie. Da qui, vogliamo ripartire con opere altrettanto importanti, con un progetto per la mitigazione del rischio idraulico del Fosso delle Piene, riqualificando la passeggiata verso il mare. Provvederemo allo spostamento del nido vicino alla scuola dell'Infanzia, la riqualificazione di via Colombo, la realizzazione di una rotatoria lungo la Provinciale».

5) Quali politiche metterete in atto per lo sport?

«L'attenzione sarà rivolta alla riqualificazione del campo sportivo Bagalini, realizzandone la copertura, valorizzando il campetto della zona artigianale e nel centro storico, oltre a incentivare sport all'aria aperta, come fatto con la palestrina installata al parco Due ponti».

6) E l'ambiente?

«Abbiamo lavorato molto su questo settore in questi anni, come dimostrato dall'ottenimento della Bandiera Blu (da 3 anni) e come Comune ciclabile (da due anni). Fra gli obiettivi più importanti, c'è lo spostamento del depuratore dal parco Due ponti, intervento che è prossimo all'avvio. Penseremo anche al contenimento dei consumi energetici della pubblica illuminazione e alla creazione delle comunità energetiche. Continueremo con interventi a difesa del dissesto idrogeologico, l'accordo agroambientale d'area per la tutela delle acque che vede Altidona capofila».

7) Su quali progetti può puntare Altidona in fatto di promozione turistica?

«Il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche da sostenere, mantenendo nel periodo estivo e in occasione delle manifestazioni una rete di trasporti con trenini e navette collegati alle strutture ricettive, al centro storico e alla frazione Marina. Continueremo a puntare sui percorsi cicloturistici. Realizzeremo un'adeguata rete cartellonistica con i principali luoghi di attrazione. Favoriremo l'attivazione del punto informativo Umpli, già predisposto all'ingresso del paese».