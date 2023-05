ALTIDONA - Conferma per la sindaca Giuliana Porrà o voto a favore di Giacinto Gabrielli? Ad Altidona oggi pomeriggio si conoscerà il nome del nuovo sindaco dopo la giornata e mezza di voto, quella di ieri conclusa alle 23 e quella di oggi con le urne aperte fino alle ore 15.

Fra i dati da sottolineare, quello relativo all’affluenza, visto che Altidona ha fatto registrare un numero molto basso di elettori: la percentuale di ieri sera alle 23 era del 37,33% mentre alle ore 19 era del 28,89%. Cifre basse rispetto agli altri centri ma che comunque non si possono facilmente paragonare con le precedenti elezioni quando si era deciso di concentrare il voto in un solo giorno e quindi, ovviamente, la percentuale era più alta. La giornata di pioggia di ieri avrebbe comunque dovuto spingere più persone a votare. Ma così non è stato.

I temi



Come rimarcato in questi giorni a contendersi la guida del Comune sono dunque Porrà, che aveva ufficializzato la sua candidatura con largo anticipo rispetto alla scadenza del mese scorso, contrapposta a Gabrielli, la cui presentazione era invece avvenuta sul filo di lana. Lo stesso Gabrielli ha declinato l’invito alle interviste da rilasciare a giornali e siti di informazione puntando, come ha rimarcato, a un contatto più diretto con la cittadinanza. Fra i temi al centro dell’attenzione dei due candidati, fra l’altro, la valorizzazione e il sostegno del centro storico, la messa in sicurezza di fossi e strade, i nuovi progetti per la viabilità e il coordinamento urbanistico di Marina di Altidona, che in questi ultimi anni ha vissuto un’espansione eccezionale finendo per formare un nuovo polo abitativo con Pedaso.