ALTIDONA Fornaciai 2.0, al via la prima iniziativa del centro commerciale naturale di Altidona. Grazie a 70mila euro di fondi ottenuti dalla Regione Marche, il Comune di Altidona è riuscito a finanziare il progettovolto alla rivitalizzazione e all'ammodernamento delle attività commerciali, turistiche e dei servizi. Il Comune si è classificato al primo posto su un totale di 31 domande delle quali solo 21 sono state ammesse, l'ente si è visto così riconoscere il massimo del finanziamento previsto dal bando da 70mila euro, a fronte di un progetto del costo complessivo di 205.282,98 euro.

Le cifre

Il bando è a fondo perduto e deriva da fondi ministeriali, finalizzati al sostegno e al rilancio delle attività economiche. Al progetto hanno aderito 21 attività commerciali cittadine che hanno fatto investimenti riguardanti beni materiali o immateriali che proprio in questi giorni, si sono visti già accreditare da parte del comune gli importi relativi al 50% delle spese sostenute. «La nascita dei centri commerciali naturali - ha spiegato la sindaca Giuliana Porrà - può proporsi come una valida alternativa ai centri commerciali artificiali, anche al fine di stimolare processi di modernizzazione e innovazione dei negozi cittadini mediante la realizzazione di progetti di marketing urbano. Il futuro della piccola e media impresa commerciale e turistica è legato al rilancio del ruolo dei paesi, allo sviluppo del territorio e ad un più ampio processo di rivitalizzazione della vita sociale cittadina. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se si riuscirà a superare l’individualismo con una programmazione unitaria e condivisa. Le attività di Marina di Altidona, che ringrazio per l'adesione, sono molto motivate rispetto a questo». Proprio con tale obiettivo partita anche la prima iniziativa con M’illumino di meno, Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. In serata, oltre allo spegnimento della luce sulla torre campanaria in centro storico, si sono anche spente le insegne o illuminazioni interne delle attività del centro commerciale naturale e accendersi candele o lanterne.

Il logo

Le attività aderenti sono riconoscibili mediante il logo I Fornaciai 2.0 - dall'antica tradizione altidonese - esposto nelle vetrine e nei dépliant informativi che saranno a disposizione di cittadini o turisti con l’obiettivo di potenziare le attività situate in tutto il territorio comunale e promuovere la storia e le radici del territorio.