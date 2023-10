ALTIDONA - Un’abitazione di oltre 180 metri quadrati distribuiti su tre piani donata al Comune e che presto diventerà una Casa della cultura intitolata a Nicole Semail, moglie dell’artista belga Ludwig Van Molle. Con la firma della donazione il progetto inizia a prendere forma. Proprio Van Molle ha omaggiato l’amministrazione comunale di Altidona della casa, con l’obiettivo di inaugurare la struttura entro la fine del 2024. Van Molle, che nel corso della sua carriera ha lavorato tra Belgio, Olanda, Germania e Italia, ha rimarcato come la nuova struttura sarà «spettacolare e fuori dal comune», con 30 opere e 2 statue.

«Alcune opere saranno di dimensioni molto grandi, altre più piccole, e poi ci saranno musiche spettacolari da ascoltare in cuffia guardando ogni quadro. Così ognuno potrà immaginare ciò che vuole e lì ci sarà solo fantasia». «Saranno tutte opere create sulla musica classica - ha spiegato in occasione dell’incontro tenutosi all’interno della Sala consiliare -, ma sarà soprattutto l’occasione per i giovani di imparare ed avere un primo contatto con questa importante sfera musicale. Questo è sì un piccolo paese, ma è veramente bellissimo. Forse non vi rendete conto, ma è un paradiso».

L’artista ha raccontato di essere arrivato per la prima volta ad Altidona tanti anni fa in ferie con la moglie, prima andavano sempre in Spagna. Da quel momento sono sempre tornati perché si sono innamorati del posto. «Un momento importante per Altidona sotto diversi aspetti - ha spiegato il sindaco Giuliana Porrà -. Intanto per il fatto che questa donazione deriva da un legame forte con il Comune e con il territorio, legame che Ludwig vuole continuare. Si tratta di una cosa innovativa, che speriamo attragga turisti e ci aiuti a far vivere ancora di più il centro storico. L’arte e la cultura ci sembrano gli strumenti migliori per farlo».

Ad aiutare il pittore originario di Bruxelles nella scelta del luogo più idoneo il vice sindaco Marco Tirabassi. «Siamo emozionati, Ludwig è una persona speciale e questa sua donazione, che non ha precedenti, porterà un valore aggiunto non solo al centro storico ma a tutto il territorio. Per questo, a nome di tutti i cittadini di Altidona, vogliamo ringraziarlo».