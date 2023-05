Chiaravalle, sfida a quattro nella città di Maria Montessori: i candidati a sindaco sono Amicucci, Fenucci, Ruello e Sabbatini

CHIARAVALLE - Sfida a quattro a Chiaravalle, con 11.956 elettori al voto. “Chiaravalle Domani” schiera l’attuale vicesindaco Cristina Amicucci, Gianluca Fenucci (“Pronti per Chiaravalle”) sostenuto da una coalizione di centrodestra, Maria Letizia Ruello sostenuta dalla lista “Città in Comune” che ha al suo interno Dipende da noi e Movimento 5 stelle, ma anche Rifondazione comunista. Infine Roberto Sabbatini, alla guida della lista civica “Insieme per Chiaravalle” sostenuta anche del Pd ma senza l’inserimento del simbolo.

Ecco le interviste ai candidati