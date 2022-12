Colazione con il terremoto: una scossa di Magnitudo 3.2 riporta la paura nel cratere

MACERATA - Non c'è solo lo sciame sismico in Adriatico: le Marche sono costrette a far quotidianamente i conti con il terremoto e questa mattina la sveglia è stata con qualche timore per una scossa che ha copito il cratere del 2016.

Alle 7.40, infatti, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a 6 km da Serravalle di Chienti (Mc) ed origine a 9 km di profondità. La scossa (preceduta da una serie di più piccole con magnitudo tra 1.4 e 1.8) è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a cose o persone.