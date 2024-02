Macerata, poca sicurezza sul lavoro nei cantieri della Ricostruzione: 16 denunciati, due aziende sospese e maximulte

MACERATA - Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili per la Ricostruzione nel cratere sismico del maceratese: il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata e dai militari delle Compagnie CC di Macerata, Tolentino, Camerino e Civitanova Marche, ha svolto una serie di controlli che hanno portato alla denuncia di 16 titolari d’impresa edile, 2 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate sanzioni e ammende per oltre 240.000 euro.

A Civitanova sono state individuate 4 imprese edili irregolari; con una sospensione imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza. Nove le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per 57.000 Euro di ammende.

A Colmurano e Lore Piceno controllate imprese edil con 11 violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e 83.000 Euro di ammende.

A Monte San Giusto 3 le imprese edili irregolari, una sospensione imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza. Cinque violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per 40.000,00 Euro di ammende. A Ussita 9 violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per 60.000 Euro di ammende.